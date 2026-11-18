Esenyurt'ta komşular arasında kedi anlaşmazlığı cinayetle bitti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki komşu arasında kedi nedeniyle başlayan husumet, bugün öğleden sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan bir dönerci dükkanının önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, iş yerinde oturan Ahmet Öksüz (39)'e ait kedilerin, komşusu Emre Y. (29)'nin evine girmesi üzerine taraflar arasında daha önce de süregelen tartışma bugün yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; şüpheli yanında bulunan tabancayla Öksüz'e ateş etti.

Öksüz'ün sırtına isabet eden iki kurşun sonucu kanlar içinde yere yığıldığı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Öksüz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma ve deliller:

Olay yerinde inceleme yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede 5 boş kovan tespit etti. Olay sonrası kaçan şüpheli Emre Y., polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı; adli işlemler ve delil değerlendirmesinin sürdüğü bildirildi. Olayın temelinde kediye ilişkin anlaşmazlık olduğu aktarılırken, soruşturmanın ilerlemesine göre ek detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Esenyurt’ta iki komşunun ‘kedi’ kavgası cinayetle bitti: 1 ölü