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Esenyurt'ta O-3 bağlantı yolunda zincirleme çarpışma: 6 yaralı, 2'si ağır

Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu ağır, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta O-3 bağlantı yolunda zincirleme çarpışma: 6 yaralı, 2'si ağır

Esenyurt'ta O-3 bağlantı yolunda zincirleme çarpışma: 6 yaralı, 2'si ağır

Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada toplam 11 araç karıştı. Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak kaydedildi.

Kazanın ayrıntıları:

Kaza ile ilgili resmi ayrıntılar henüz tamamlanmadı; olayın gelişimi ve nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Mevcut bilgiler kazaya karışan araç sayısı ve yaralı sayısı ile sınırlı.

Müdahale ve trafik durumu:

Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde müdahale gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle O-3 TEM bağlantı yolunda trafik akışında aksamalar yaşandığı bildirildi ve yetkililer bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

Esenyurt’ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Esenyurt’ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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