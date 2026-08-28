Esenyurt'ta O-3 bağlantı yolunda zincirleme çarpışma: 6 yaralı, 2'si ağır

Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada toplam 11 araç karıştı. Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak kaydedildi.

Kazanın ayrıntıları:

Kaza ile ilgili resmi ayrıntılar henüz tamamlanmadı; olayın gelişimi ve nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Mevcut bilgiler kazaya karışan araç sayısı ve yaralı sayısı ile sınırlı.

Müdahale ve trafik durumu:

Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde müdahale gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle O-3 TEM bağlantı yolunda trafik akışında aksamalar yaşandığı bildirildi ve yetkililer bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

Esenyurt’ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı