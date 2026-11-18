Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, saat 15.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişi kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, hedef aldığı kişiye dört el ateş etti ve ardından olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan mağdura çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve durumu bildirenler sağlık ile polis ekiplerini çağırdı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Sorumluların bulunduğu sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahıs hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralının tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ