Olayın gelişimi:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yangın sırasında çıkan duman nedeniyle bazı işçiler dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; durumu gözlem altına alınan çalışanlardan bazıları kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Yetkililer, hastaneye sevk edilenlerin genel durumunun takip edildiğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. Fabrikada hasar tespiti ve güvenlik süreçlerinin değerlendirilmesi için gerekli çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yangının kesin nedenine ilişkin bilgi vermek için inceleme sonuçlarını bekleyeceklerini açıkladı.

BURSA’DA TEKSTİL FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, BAZI İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ.