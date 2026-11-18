Tavşanlı son yolculuğunda emekli polis Mahmut Bilge'yi uğurladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan ve bir süredir tedavi gören Mahmut Bilge, yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Bilge'nin vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini derinden üzdü.

Törene katılanlar:

Memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen resmi cenaze törenine Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Başkomiser Selçuk Araç ile çok sayıda emniyet mensubu, aile üyeleri ve vatandaş katıldı. Tören boyunca merhumun yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Cenaze merasimi ve defin:

Bilge'nin cenazesi, Bağlık Mahallesi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören, meslek hayatına adanmışlığı ve dostlarının son vedası olarak kaydedildi.

Yıllarca Emniyet Teşkilatı'na hizmet eden Bilge'nin uğurlanmasında meslektaşlarının ve ilçenin desteği öne çıktı; tören sırasında taziyeler kabul edildi ve merhuma ilişkin anılar paylaşıldı.

EMEKLİ POLİS MEMURU MAHMUT BİLGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI