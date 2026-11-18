olayın kısa özeti

Olay, 15 Kasım'da Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki Barış Şener, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gelişmenin ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT dedektifleri ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttükleri çalışmayla olayın aydınlatılması için hızlı bir soruşturma başlattı.

soruşturmanın ilerleyişi:

Yürütülen araştırma ve incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde cinayet şüphelisinin maktulün kuzeni olduğu, şüphelinin kimliğinin V.Ş. olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerince gözaltına alınan şüpheli V.Ş., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltındaki diğer iki kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

jandarmanın açıklaması ve kamu güvenliği:

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların aydınlatılması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda dosyanın adli sürecine aktarılarak gerekli hukuki işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

JASAT EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ V.Ş., SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ. GÖZALTINDAKİ DİĞER 2 KİŞİNİN İSE İFADE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.