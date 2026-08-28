Esenyurt'ta sabah trafiğini kilitleyen zincirleme kaza: 6 yaralı, 2'si ağır

Esenyurt'ta zincirleme kaza

Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda saat 05.00 civarında meydana gelen zincirleme kazada 11 araç karıştı. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza anı ve araçların durumu:

İddiaya göre, 34 FT 3337 plakalı kamyonet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücü araçtan inip yardım beklerken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 16 ANR 415 plakalı motosiklet ile plakası belli olmayan çok sayıda otomobil kamyonete çarparak durdu. Yardıma koşan bir vatandaşın da kalabalığa çarpması sonucu ek yaralanmalar oluştu.

Müdahale, yol temizliği ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevk etti. Polis ekipleri güvenli çalışma sağlamak amacıyla yolu kapattı; yolun temizlenmesi için çekici ve vinç talep edildi. Araçların ve kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin adli ve idari inceleme sürüyor.

ESENYURT'TA 11 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI: 2' AĞIR 6 YARALI