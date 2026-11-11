Esenyurt'ta sağlık yolculuğu belediye aracıyla güvenli hale geliyor

Esenyurt Belediyesi, hastaneye kendi imkânlarıyla ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik hasta nakil hizmetini sürdürüyor. Hizmet kapsamında, vatandaşlar evlerinden alınarak tedavi olacakları kurumlara güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor.

hizmetin işleyişi:

Sabahın erken saatlerinden itibaren evlere giden ekipler, vatandaşları tam donanımlı hasta nakil araçlarıyla hastanelere götürüyor. Ekipler, tedavi sürecinin tamamlanmasını bekleyerek işlemler bitince vatandaşları tekrar evlerine bırakıyor. Bu sıra, hizmetin hem ulaşım hem de hasta takibi açısından bütüncül yürütüldüğünü gösteriyor.

vatandaş memnuniyeti ve sürdürülebilirlik:

Hizmetten yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyor. Belediye yetkilileri ise vatandaşların hayatını kolaylaştıran benzer hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirtiyor ve hizmetin ihtiyaç sahipleri için öncelikli tutulacağını vurguluyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, HASTA NAKİL HİZMETİYLE VATANDAŞLARI EVLERİNDEN ALARAK TEDAVİ GÖRECEKLERİ HASTANELERE ULAŞTIRIYOR. VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN HİZMET KAPSAMINDA, HASTALARIN KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIMI SAĞLANIYOR.