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Esenyurt'ta sağlık yolculuğu belediye aracıyla güvenli hale geliyor

Esenyurt Belediyesi, evden hastaneye ulaşmakta zorlanan vatandaşları donanımlı hasta nakil araçlarıyla alıp tedavi sonrası tekrar evlerine götürüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Esenyurt'ta sağlık yolculuğu belediye aracıyla güvenli hale geliyor

Esenyurt'ta sağlık yolculuğu belediye aracıyla güvenli hale geliyor

Esenyurt Belediyesi, hastaneye kendi imkânlarıyla ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik hasta nakil hizmetini sürdürüyor. Hizmet kapsamında, vatandaşlar evlerinden alınarak tedavi olacakları kurumlara güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılıyor.

hizmetin işleyişi:

Sabahın erken saatlerinden itibaren evlere giden ekipler, vatandaşları tam donanımlı hasta nakil araçlarıyla hastanelere götürüyor. Ekipler, tedavi sürecinin tamamlanmasını bekleyerek işlemler bitince vatandaşları tekrar evlerine bırakıyor. Bu sıra, hizmetin hem ulaşım hem de hasta takibi açısından bütüncül yürütüldüğünü gösteriyor.

vatandaş memnuniyeti ve sürdürülebilirlik:

Hizmetten yararlanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyor. Belediye yetkilileri ise vatandaşların hayatını kolaylaştıran benzer hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirtiyor ve hizmetin ihtiyaç sahipleri için öncelikli tutulacağını vurguluyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, HASTA NAKİL HİZMETİYLE VATANDAŞLARI EVLERİNDEN ALARAK TEDAVİ GÖRECEKLERİ...

ESENYURT BELEDİYESİ, HASTA NAKİL HİZMETİYLE VATANDAŞLARI EVLERİNDEN ALARAK TEDAVİ GÖRECEKLERİ HASTANELERE ULAŞTIRIYOR. VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN HİZMET KAPSAMINDA, HASTALARIN KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIMI SAĞLANIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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