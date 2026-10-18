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Esenyurt'ta site operasyonunda kilolarca uyuşturucu ve on binlerce sentetik hap ele geçirildi

Esenyurt'ta 16 Ekim'de düzenlenen operasyonda 12 kilo 128 gram uyuşturucu, 28 bin 395 sentetik hap ve 1 kilo 944 gram sıvı ilaç ele geçirildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta site operasyonunda kilolarca uyuşturucu ve on binlerce sentetik hap ele geçirildi

Esenyurt'ta siteye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de İncirtepe Mahallesi'ndeki bir siteye yönelik yürütülen saha ve istihbari çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.

Baskının yapıldığı adres ve gözaltılar:

Operasyonda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda elde edilen bulgular, soruşturmanın ticarete yönelik olduğu yönündeki değerlendirmeleri doğruladı. Gözaltındaki şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Adres aramasında çıkan malzemeler arasında 12 kilo 128 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 944 gram sıvı halde sentetik ilaç, 13,63 gram bonzai ve 28 bin 395 sentetik hap dikkat çekti. Ayrıca 2 cep telefonu, 2 hassas terazi, 5 kutu şeffaf kilitli poşet, 40 dolar ile 2 bin 275 lira de ele geçirildi.

Şüphelilerden dördü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, üçü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

Emniyet kaynakları, operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik istihbari çalışmaların bir parçası olduğunu ve benzer olayların takibi için uygulamaların süreceğini bildirdi.

Esenyurt’ta siteye uyuşturucu operasyonu: 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ele...

Esenyurt’ta siteye uyuşturucu operasyonu: 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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