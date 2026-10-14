Esenyurt'ta son hamle: Küçükçekmece'deki motosikletli cinayette iki zanlı yakalandı

Olayın genel çerçevesi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesinde, 6 Ekim Salı günü motosikletle gelen iki kişinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Hakan Uğur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturmada iz sürme ve tespit:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek faillerin izini sürdü. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, saldırıda görevli olduğu ileri sürülen şahısların kimlik bilgileri ve saklandıkları adresler belirlendi.

Operasyon ve yakalamaya ilişkin bilgiler:

Firari olduğu belirtilen iki şüpheli, 9 Ekim Cuma günü Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, zanlılardan birinin silahla ateş açtığı, diğerinin motosikleti kullandığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye intikal edildi.

Polisin olay sonrası yürüttüğü kamera incelemeleri ve saha çalışmaları, soruşturmanın ilerleyen safhalarında olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadı. İşlemleri tamamlanan zanlılar hakkında adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

ALTI GÜN ÖNCE İSTANBUL’UN KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE MOTOSİKLET ÜZERİNDEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLDÜRÜLEN HAKAN UĞUR CİNAYETİ İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, FİRARİ OLARAK ARANAN 2 ŞÜPHELİ, ESENYURT’TA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI. ZANLILARDAN BİRİNİN TABANCANIN TETİĞİNİ ÇEKTİĞİ, DİĞERİNİN İSE MOTOSİKLETİ KULLANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ.