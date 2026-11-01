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Bingöl Ekinyolu'nda takla: hafif ticari araçta 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bingöl'ün Ekinyolu mevkiinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl Ekinyolu'nda takla: hafif ticari araçta 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza özeti:

Bingöl'ün Ekinyolu mevkiinde meydana gelen kazada, 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yoldan çıktı.

Kaza yeri ve araç durumu:

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, araçta bulunan diğer iki kişi ise ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk tespitlere göre araç takla atarak yoldan çıkmış durumda bulundu.

Müdahale ve sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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