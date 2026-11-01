Edirne Kum Mahallesi'nde çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

yangının gelişimi:

Edirne'nin Kum Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen alevler kısa sürede yayıldı ve mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Alevler, bildirildiği üzere, hızlı şekilde evi sardı ve yapı kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve etkilenen kişi:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangına müdahale edildi ve olay yerinde 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve güvenlik güçleri yangının kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE’DE MÜSTAKİL EV ALEVLERE TESLİM OLDU