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Edirne Kum Mahallesi'nde çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

Edirne'nin Kum Mahallesi'nde çıkan yangında müstakil ev alevlere teslim oldu; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, 1 kişi etkilendi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:03

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 02:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne Kum Mahallesi'nde çıkan yangın müstakil evi küle çevirdi

yangının gelişimi:

Edirne'nin Kum Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen alevler kısa sürede yayıldı ve mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Alevler, bildirildiği üzere, hızlı şekilde evi sardı ve yapı kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve etkilenen kişi:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangına müdahale edildi ve olay yerinde 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve güvenlik güçleri yangının kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE’DE MÜSTAKİL EV ALEVLERE TESLİM OLDU

EDİRNE’DE MÜSTAKİL EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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