minibüsün freni boşalınca iki otomobil ve bir manav zarar gördü

Bursa İnegöl'de park halindeki minibüs yokuş aşağı hareket etti:

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki özel halk minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle freninin boşalması sonucu kontrolsüz biçimde yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

gelişme ve çarpma anı:

Minibüs yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyip hızlandı. Kontrolün kaybedilmesiyle araç önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere çarptı, ardından yol kenarındaki bir manava isabet etti.

hasar ve soruşturma:

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde ve manavda maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme başlatılırken, kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma yürütülüyor.

FRENİ BOŞALAN HALK MİNİBÜSÜ DEHŞET SAÇTI