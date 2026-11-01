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Karaman'da polisle beş dakikalık kovalamaca sonucu 320 bin lira ceza

Karaman'da 'dur' ihtarına uymayıp ters yönde kaçan motosiklet sürücüsü 5 dakikalık kovalamaca sonunda yakalandı; 320.738 lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 00:59

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 01:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da polisle beş dakikalık kovalamaca sonucu 320 bin lira ceza

Karaman'da polise direnen motosiklet sürücüsü yakalandı

Karaman'ın Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, ekiplerin takibine takıldı. Kaçış sırasında sürücünün motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürdüğü ve ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturduğu belirtildi. Olaya ilişkin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

kovalamacanın seyri:

Edinilen bilgilere göre, sürücü E.U. (18) idaresindeki 70 ACL 161 plakalı motosiklet ile kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi yaklaşık 5 dakika sürdü ve kovalamaca, Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde sona erdi. Kamera görüntüleri, kaçış anlarındaki tehlikeli manevraları ve polisin müdahalesini kaydetti.

yasal işlemler ve uygulanan cezalar:

Kovalamaca sonunda yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 320 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi, motosiklet ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis ekiplerince sürücüye ters kelepçe takıldı ve adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Olayın görüntüleri, hem kaçış anlarının hem de polisin müdahalesinin ayrıntılarını içeriyor; soruşturma ve idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.

KARAMAN&#039;DA POLİSİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE MOTOSİKLETİNİ POLİS EKİPLERİNİN ÜZERİNE SÜRÜP...

KARAMAN'DA POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE MOTOSİKLETİNİ POLİS EKİPLERİNİN ÜZERİNE SÜRÜP TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜ, YAKLAŞIK 5 DAKİKA SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIRKEN, SÜRÜCÜYE 320 BİN 738 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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