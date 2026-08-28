Esenyurt'ta tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 11 araç karıştı, 6 yaralı

Esenyurt'ta tem bağlantı yolunda zincirleme kaza

Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda birden fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 11 araç zarar görürken, 6 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

kaza ve yaralanmalar:

Kaza, bağlantı yolunda trafiğin yoğun olduğu bir noktada gerçekleşti. Kazaya karışan araçların sayısı ve yaralı sayısı resmi olarak bildirildi. Yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve hayati tehlikesi bulunan iki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

müdahale ve trafik:

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleler yapıldı ve bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi. Kazanın yaşandığı güzergahta araç yoğunluğu oluştuğu, yetkililerin güvenlik önlemleri alarak ulaşımı düzenlemeye çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldikçe bilgilendirme yapılacak ve ulaşımda alternatif güzergâh önerileri paylaşılacaktır.

Esenyurt’ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı