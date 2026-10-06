Eşinin böbreğini verdi, birkaç gün içinde refakatçi oldu

Gelibolu'da canlı vericiden laparoskopik böbrek nakli

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hipertansiyon nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği gelişen Nurdoğan Alyaz (59), eşi Songül Alyaz (49)'ın donörlüğüyle nakil oldu. Uzun yıllar ilaç tedavisiyle takip edilen hastada, böbrek fonksiyonları gerileyince diyalize başlanması kararı verildi; ancak Songül Alyaz eşinin diyalize bağlı kalmasını istemeyerek canlı verici olmayı kabul etti.

Ameliyat süreci:

İki eşin üniversite hastanesine başvurmasının ardından yapılan uyum testleri nakil için uygun bulundu. Operasyonu gerçekleştiren ekipte ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt yer aldı. Donör Songül Alyaz'ın böbreği laparoskopik (kapalı) yöntemle alınırken alıcıya eş zamanlı nakil yapıldı.

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, kapalı yöntemin verici açısından iyileşme süresini kısalttığını belirterek vericinin birkaç gün içinde ayağa kalktığını ve alıcısına refakat ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Cabir Alan ise alıcının ameliyattan sonraki 8'inci günde böbrek değerlerinin normale döndüğünü, hastanın taburculuğa uygun hale geldiğini aktardı.

Uzmanların değerlendirmesi ve çağrısı:

Prof. Dr. Cabir Alan, ülkemizde böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinin hipertansiyon ve diyabet olduğunu hatırlattı. Erken tanı ve uygun tedavi yapılmazsa bu hastalıkların ilerleyerek organ yetmezliğine yol açabildiğini belirtti.

Alan ayrıca kadavradan organ bağışı oranlarının düşük olduğunu, bu nedenle birçok hastanın yakınlarından organ istemek zorunda kaldığını, ancak testlerde uyumsuzluk çıkması nedeniyle nakillerin gerçekleşemediğini söyledi. Organ bağışı ve bağış kartı konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çiftin yaşadıkları:

Verici Songül Alyaz duygularını şöyle aktardı: 'Eşimin böbrek yetmezliğini öğrendiğimizde uzun süre tedavi gördük. Ameliyat sayesinde çok kısa zamanda ayağa kalktım, herkese bağışçı olmalarını öneriyorum.'

Alıcı Nurdoğan Alyaz ise süreci anlatarak, '10 yıldır tansiyona bağlı böbrek hastasıyım, diyalize girerim diye düşünmüştüm. Eşim buna izin vermedi ve bağışladı. Şimdi çok sağlıklıyım' dedi. Alyaz çiftinin, Gelibolu'da gördükleri doktor tavsiyeleri üzerine Prof. Dr. Cabir Alan'ın merkezine başvurdukları belirtildi.

Hastanın kısa sürede normale dönen böbrek değerleri ve donörün hızlı toparlanması, canlı vericili nakillerde uygulanan laparoskopik tekniklerin vericiler için sağladığı avantajı ortaya koyuyor. Uzmanlar hem canlı vericili nakillerin önemine vurgu yapıyor hem de kadavra bağışlarının artırılması gerektiğini yineliyor.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNE YAŞAYAN HİPERTANSİYON NEDENİYLE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANAN NURDOĞAN ALYAZ’A EŞİ DONÖR OLDU.