Dolar 49,1768 +0,13%
Euro 55,3068 +0,29%
Bist 12.374,11 -0,56%
Altın Gram 6.589,42 +0,26%
EUR/USD 1,1245 +0,19%
Brent Petrol 99,82 -0,50%
--°

Eşinin böbreğini verdi, birkaç gün içinde refakatçi oldu

Çanakkale'de hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği yaşayan Nurdoğan Alyaz, eşi Songül'ün canlı donörlüğüyle laparoskopik nakil sonrası hızla iyileşti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Eşinin böbreğini verdi, birkaç gün içinde refakatçi oldu

Gelibolu'da canlı vericiden laparoskopik böbrek nakli

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hipertansiyon nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği gelişen Nurdoğan Alyaz (59), eşi Songül Alyaz (49)'ın donörlüğüyle nakil oldu. Uzun yıllar ilaç tedavisiyle takip edilen hastada, böbrek fonksiyonları gerileyince diyalize başlanması kararı verildi; ancak Songül Alyaz eşinin diyalize bağlı kalmasını istemeyerek canlı verici olmayı kabul etti.

Ameliyat süreci:

İki eşin üniversite hastanesine başvurmasının ardından yapılan uyum testleri nakil için uygun bulundu. Operasyonu gerçekleştiren ekipte ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt yer aldı. Donör Songül Alyaz'ın böbreği laparoskopik (kapalı) yöntemle alınırken alıcıya eş zamanlı nakil yapıldı.

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, kapalı yöntemin verici açısından iyileşme süresini kısalttığını belirterek vericinin birkaç gün içinde ayağa kalktığını ve alıcısına refakat ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Cabir Alan ise alıcının ameliyattan sonraki 8'inci günde böbrek değerlerinin normale döndüğünü, hastanın taburculuğa uygun hale geldiğini aktardı.

Uzmanların değerlendirmesi ve çağrısı:

Prof. Dr. Cabir Alan, ülkemizde böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinin hipertansiyon ve diyabet olduğunu hatırlattı. Erken tanı ve uygun tedavi yapılmazsa bu hastalıkların ilerleyerek organ yetmezliğine yol açabildiğini belirtti.

Alan ayrıca kadavradan organ bağışı oranlarının düşük olduğunu, bu nedenle birçok hastanın yakınlarından organ istemek zorunda kaldığını, ancak testlerde uyumsuzluk çıkması nedeniyle nakillerin gerçekleşemediğini söyledi. Organ bağışı ve bağış kartı konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çiftin yaşadıkları:

Verici Songül Alyaz duygularını şöyle aktardı: 'Eşimin böbrek yetmezliğini öğrendiğimizde uzun süre tedavi gördük. Ameliyat sayesinde çok kısa zamanda ayağa kalktım, herkese bağışçı olmalarını öneriyorum.'

Alıcı Nurdoğan Alyaz ise süreci anlatarak, '10 yıldır tansiyona bağlı böbrek hastasıyım, diyalize girerim diye düşünmüştüm. Eşim buna izin vermedi ve bağışladı. Şimdi çok sağlıklıyım' dedi. Alyaz çiftinin, Gelibolu'da gördükleri doktor tavsiyeleri üzerine Prof. Dr. Cabir Alan'ın merkezine başvurdukları belirtildi.

Hastanın kısa sürede normale dönen böbrek değerleri ve donörün hızlı toparlanması, canlı vericili nakillerde uygulanan laparoskopik tekniklerin vericiler için sağladığı avantajı ortaya koyuyor. Uzmanlar hem canlı vericili nakillerin önemine vurgu yapıyor hem de kadavra bağışlarının artırılması gerektiğini yineliyor.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNE YAŞAYAN HİPERTANSİYON NEDENİYLE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANAN...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNE YAŞAYAN HİPERTANSİYON NEDENİYLE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANAN NURDOĞAN ALYAZ’A EŞİ DONÖR OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu
images

Meram’da raftan kasaya tüketici hakları zabıta denetiminde
images

Stresin etkilerini azaltmanın beslenme ve yaşam tarzı yolları
images

Gebze terminali çevresinde 48 milyon liralık kavşak ve ulaşım düzenlemesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip