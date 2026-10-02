Eski bakan Denizolgun'un ölümünde iddianame: sanıklara çeşitli suçlamalar yöneltildi

Eski bakan Denizolgun'un ölümünde iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz Çiftliği'nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 6 sanık hakkında ayrı ayrı iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheli ölüme ilişkin üç farklı suç yönünden düzenlenen suçlamalar ve haklarında istenen cezalar detaylandırıldı.

iddianamedeki şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar:

Doktor Nurettin Demirkol hakkında yemin verilerek alınan beyanı nedeniyle "yalan tanıklık" suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. İddianamede Demirkol'un maktulün özel doktoru olduğu, olay günü çiftlikte bulunduğu, polisleri aradığı ve ölümü şüpheli değerlendirdiği yönündeki kayıtlarla savunması çelişkiye düştüğü öne sürüldü. Savcılık, Demirkol'un 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevli olan Çağdaş K., İsmail Ç. ve Samet Ç. hakkında ise "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamasıyla ayrı ayrı dava açıldı; her bir şüpheli için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede bu çalışanların ifadesine, idari soruşturma ve kınama kararlarına da yer verildi.

hts kayıtları, tanık beyanları ve zaman çelişkileri:

İddianamede HTS kayıtları, olay yeri inceleme raporu ve tanık ifadeleri çerçevesinde bir dizi tutarsızlık tespit edildiği belirtildi. Demirkol'un Kısıklı'da bulunduğunu beyan etmesine rağmen HTS kayıtlarında Kısıklı baz kaydının olmadığı, hastaneyle ardışık arama kayıtlarının bulunduğu, olay yerine intikal zamanları ile 155 ihbar saatleri arasında farklar olduğu vurgulandı. Ayrıca dosyada, Demirkol'un olay yerinde başka kişilerin bulunmadığını söylediği halde HTS ve tanık beyanları doğrultusunda Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de çiftlikte olduğunun sabit olduğu kaydedildi.

adli tıp kayıtları, fotoğraf ve video incelemeleri:

Başsavcılığın Adli Tıp Kurumu'ndan talep ettiği kayıtlarla ilgili müzekkereler iddianamede yer aldı. Kurum tarafından gönderilen CD'de 145 adet fotoğraf bulunduğu, ancak otopsi işlemine ilişkin video kaydının tespit edilmediği bildirildi. Dosyada ayrıca 18 Ağustos 2026 tarihinde fethi kabir kararı alındığı notu yer aldı.

telefonun kaybolması ve delillerin muhafazası:

Maktulün eşyalarının teslimine ilişkin süreçte, kız kardeşi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile eşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, Denizolgun'a ait telefonun arama evraklarında bulunmadığı, IMEI bilgileri ve fotoğrafların Ankara Emniyeti'ne gönderildiği, ancak telefonun ele geçirilemediği ve şüphelilerce yok edildiği kaydedildi. Bu iki şüpheli için 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan iddialar, HTS kayıtları, olay yeri raporları ve Adli Tıp yazışmaları üzerinden detaylandırıldı; sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı