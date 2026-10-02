Palandöken zirvesi yeni yağışla beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinde akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışıyla zirve beyaza büründü. Bölgede görülmeye başlanan yeni yağış, kayak alanlarında kış koşullarının güçlendiğine işaret ediyor.

hava ve dağdaki görünüm:

Erzurum genelinde dün akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede azalan hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde yağışları kara çevirdi. Gündüz boyunca dağda etkili olan yoğun sis akşamın ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken, önceki gün yağan mevsimin ilk karının ardından başlayan yeni yağış zirvenin yeniden beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

ulaşım ve güvenlik uyarıları:

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer ayrıca sürücüleri yoğun sis ve gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor; gerekli önlemlerin alınması, araçlarda zincir ve kış donanımının bulundurulması öneriliyor.

Yenilenen kar örtüsü, Palandöken’de kış sezonunun başlamasına olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak bölgeye seyahat edeceklerin hava koşullarını takip etmesi ve yerel uyarılara uyması önem taşıyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR.