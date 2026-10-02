Erzurum’da sultan sekisinde Zengezur koridoru: bölgesel fırsat mı, lojistik sıçrama mı?

Erzurum'da 30. Sultan Sekisi Toplantısı'nda Zengezur Koridoru değerlendirmesi

Erzurum'da düzenlenen 30. Sultan Sekisi Toplantısı, Türk dünyası ile Anadolu arasındaki ulaşım ve ticaret bağlarını güçlendirecek Zengezur Koridorunun bölgeye yansımalarını masaya yatırdı. DAİB Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) iş birliğiyle düzenlendi.

Açılış konuşmalarını ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Temsilcisi Abdulkerim Kavaz, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, DAİB Başkanı Ömer Madırlı ve Erzurum Valisi Aydın Baruş yaptı. Katılımcılar, projenin ekonomik, stratejik ve jeopolitik etkilerini farklı açılardan ele aldı.

toplantının odağı: fırsatların nasıl değerlendirileceği:

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel programın amacını, Zengezur Koridoru'nu 'Turan Yolu' veya 'Turan Koridoru' tanımlarıyla anlatarak özetledi ve 'Bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz, nasıl buradan pastadan büyük pay alabiliriz' sorusunun yanıtlarını aradıklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Temsilcisi Abdulkerim Kavaz ise üretimin pazarlanmasının öncelikli sorun olduğuna dikkat çekti. Kavaz, bölge üretiminin İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan gibi pazarlara erişimi ile doğudaki ekonomik canlanmanın göçü önleyebileceğini, hatta doğudaki ülkelere yönelik sıfır gümrüklü anlaşmalar gibi mekanizmaların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

panelde öne çıkan görüşler: lojistik üs ve bölgesel dönüşüm:

DAİB Başkanı Ömer Madırlı, Zengezur Koridoru'nu tarihi bir hikayenin yeniden canlanması olarak nitelendirerek koridorun açılmasıyla bölge ticaretinin canlanacağını ve Erzurum'un lojistik üs haline geleceğini söyledi. Madırlı, koridorun yakın zamanda ekonomik hareketlilik yaratacağına dair beklentisini paylaştı.

Panelde söz alan Prof. Dr. İsmayıl Hacıyev, Azerbaycan Türkçesinde koridora 'Zengezur Dehlizi' denildiğini, demiryolu hattının tarihi arka planına değindi ve mühendislik çalışmalarıyla hattın hızlıca tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Prof. Dr. Dilek Özdemir ise koridorun Ermenistan'ın güneyinden geçen yaklaşık 43 kilometrelik kesiminin Nahçıvan ile Azerbaycan ana karası arasında doğrudan ulaşımı sağlama amacını taşıdığını belirtti.

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu ise Zengezur Koridoru'nu yeni dünya düzeninin merkezinde yer alan, bölgesel dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyan bir proje olarak değerlendirdi.

uygulama ve yerel etkiler:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, toplantının sadece güncel bir tartışma olmadığını, 27 Eylül 2020–10 Kasım 2020 arasındaki Karabağ Savaşı'nın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini hatırlatarak Zengezur Ticaret Koridoru'nun Türkiye'yi karayoluyla Azerbaycan'a bağlayıp Hazar üzerinden Orta Asya'ya uzanan hattın önemli bir parçası olacağını belirtti.

Panel Prof. Dr. Kerem Karabulut moderatörlüğünde sürdü; panelistler arasında DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı, Prof. Dr. İsmayıl Hacıyev, Prof. Dr. Dilek Özdemir ve Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu yer aldı. Panel sonunda panelistlere Erzurum Valisi tarafından plaket takdim edildi.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş'un yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, ETSO Başkanı Saim Özakalın, ETB Hakan Oral, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile STK yöneticileri, akademisyenler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantı, koridorun teknik, hukuki ve ekonomik boyutlarının tartışıldığı panelin ardından katılımcıların değerlendirmeleriyle son buldu; ilgili kurum ve aktörlerin önerileri yerel ve bölgesel planlama süreçlerine aktarılmak üzere not edildi.

ERZURUM’DA, TÜRK DÜNYASI İLE ANADOLU ARASINDAKİ ULAŞIM VE TİCARET BAĞLARINI GÜÇLENDİRECEK OLAN, BÖLGENİN EKONOMİK, STRATEJİK VE JEOPOLİTİK GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYAN ZENGEZUR KORİDORU’NUN ERZURUM VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NE SAĞLAYACAĞI İMKANLARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ "30. SULTAN SEKİSİ TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.