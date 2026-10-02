Gaziantep emniyet müdürlüğü önünde şüpheli paket kontrollü şekilde imha edildi

Gaziantep emniyet müdürlüğü önünde şüpheli paket kontrol altına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önüne bırakılan bir paket, çevredeki kişiler tarafından fark edilip yetkililere bildirildi. Olay yerine intikal eden ekipler, güvenlik önlemleri alarak şüpheli paketi inceledi.

Olayın tespit edilmesi:

Şüpheli paketi fark edenlerin ihbarı üzerine emniyet güçleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik çemberi oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı ve gerekli güvenlik prosedürlerini uyguladı.

Kontrollü imha ve sonuç:

Risk değerlendirmesinin ardından paket, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi. Yapılan kontrollü patlatmanın ardından paketin içeriğinin çöp olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak verilen bilgilerde başka bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle potansiyel riskler bertaraf edildi ve bölgedeki güvenlik önlemleri sona erdirildi.

GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ GİRİŞ KAPISI ÖNÜNDE BULUNAN ŞÜPHELİ PAKET, EKİPLER TARAFINDAN KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ. KONTROLLÜ PATLATILAN ŞÜPHELİ PAKETTE İSE ÇÖP ÇIKTI.