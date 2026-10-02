Gina Mercimek davasında duruşma ertelendi, tutukluluk sürüyor

Kilis'teki yargılama yeniden başladı:

Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 4 Nisan 2023'te Okçular Mahallesi'nde su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriyeli çocuk Gina Mercimek ile ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya, kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklu yargılanan Hüseyin Boğuç ile başka bir suçtan tutuklu bulunan Azittin Altınöz ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Savunmalarında her iki sanık da suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi. Mahkeme salonunda maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yargı sürecinin geçmişi ve Yargıtay kararı:

Olayın ardından yerel mahkeme, Hüseyin Boğuç'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, diğer sanık Azittin Altınöz hakkında ise beraat kararı vermişti. Maktulün ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını ve verilen cezanın yetersiz olduğunu değerlendirdi. Yargıtay, beraat eden sanığın da cezalandırılmasını ve diğer sanığa verilecek cezanın en üst haden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu; bu karar üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

Duruşma sonrası açıklamalar ve aile temsilcilerinin tepkisi:

Maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, duruşma sonrası yaptığı açıklamada süreci başından beri takip ettiklerini, Yargıtay kararının ardından hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini ve yerel mahkeme kararının bozulduğunu belirtti. Gökçe, her iki sanık hakkında kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklama kararı verildiğini ve duruşmanın 14 Ekim'e ertelendiğini kaydetti.

Açıklama sırasında maktulün oyuncaklarının farkındalık yaratmak amacıyla yere bırakıldığı, ailenin duruşma boyunca salonda bulunduğu ve hukuk yollarının takip edildiği bildirildi. Mahkemenin bir sonraki oturumunda delil durumu ve tanık beyanlarının yeniden ele alınması bekleniyor.

KİLİS'TE KUYUDA ÖLÜ BULUNAN 9 YAŞINDAKİ GİNA'NIN DAVASINDA DURUŞMA ERTELENDİ