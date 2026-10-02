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Kemalpaşa'da villada kurulan sera düzeneğiyle 300 kök kenevir ele geçirildi

Kemalpaşa'da polisin operasyonunda kurulan sera düzeniyle 300 kök kenevir ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kemalpaşa'da villada kurulan sera düzeneğiyle 300 kök kenevir ele geçirildi

Kemalpaşa'daki villa baskınında kenevir serasına el konuldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda bir villa içinde kurulan sera sistemiyle yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlendi. Olayla bağlantılı olarak polis ekipleri adreste yapılan aramada önemli deliller ele geçirdi.

operasyonun ayrıntıları:

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu villa tarzı ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan detaylı aramada 300 kök kenevir bitkisi, yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

gözaltı ve hukuki süreç:

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi. Savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, ele geçirilen materyaller ve deliller doğrultusunda devam edeceği aktarıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma ayrıntıları ve ilerleyen hukuki süreçle ilgili resmi açıklamaların takip edileceği kaydedildi.

İZMİR’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR VİLLAYA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 300...

İZMİR’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR VİLLAYA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 300 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE KENEVİR YETİŞTİRMEDE KULLANILAN SERA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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