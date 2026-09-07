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Kayserispor Esenler Erokspor karşısında farklı kazandı

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Kayserispor, Esenler Erokspor'u 3-0 yendi; Daniel Moreno iki gol attı, Taulant Seferi skoru belirledi ve Faye kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor Esenler Erokspor karşısında farklı kazandı

Maç sonucu:

Trendyol 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Daniel Moreno iki golle maçın kilit ismi olurken, Taulant Seferi de skoru belirleyen isim oldu.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada Taulant Seferi'nin orta alandan defans arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Daniel Moreno, kalecinin sağından vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 0-1 yaptı.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi vuramayan Mamadi Camara'nın müdahalesiyle top yeniden Moreno'nun önüne düştü; Moreno kaleciyi çalımlayarak takımını 0-2 öne geçirdi.

40. dakikada Camara'nın ortasında Seferi'nin yüksekte kalan kafa vuruşunda kaleci Erdem çizgiden çıkardı. 43. dakikada Kanga'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan gönderdiği şut ise kaleci Gökhan tarafından köşeden çıkarıldı; Kayserispor pozisyon üretmeye devam etti.

56. dakikada Mikail'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mame Mor Faye, ceza sahası ön çizgisinde topu kontrol eden Gökhan'a yaptığı müdahale sonrası ilk verilen sarı kartı gördü. VAR incelemesi önerisiyle monitöre giden hakem Ali Yılmaz, kararı değiştirerek sarı kartı iptal edip Faye'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Esenler Erokspor 57. dakikadan itibaren 10 kişi kaldı.

68. dakikada Moreno'nun pasıyla topla buluşan Seferi, ceza sahası sol çaprazından verdiği pasta top savunmadan dönüp tekrar önünde kaldı ve bu vuruşta fileleri buldu; skor 0-3 oldu ve maçın kaderi büyük ölçüde belirlendi.

Kadrolar ve hakemler:

Stat: Esenler Erokspor. Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım.

Esenler Erokspor kadrosu: Erdem Canpolat; Hayrullah Bilazer (Furkan Orak dk.46), Bahadır Öztürk, Luccas Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk.46); Guelor Kanga, Mikail Okyar (Onur Ulaş dk.66); Mame Mor Faye, Muhamed Buljubasic (Nicolas Janvier dk.46); Yusuf Erdoğan (Altin Zeqiri dk.74), Braian Samudio. Teknik direktör: Mustafa Gürsel.

Kayserispor kadrosu: Gökhan Değirmenci; Murat Uçar, Semih Güler, Jemal Tabidze, Cenk Şen; Mamadi Camara (Murat Cem Akpınar dk.70), Görkem Sağlam (Oğulcan Çağlayan dk.70), Sinan Kurt (Marco Dulca dk.87); Taulant Seferi (Ataol Taylan Karapınar dk.83), Florent Hasani (Ensar Kemaloğlu dk.46), Daniel Moreno. Teknik direktör: Atila Gerin.

Goller: Daniel Moreno (dk.17, dk.33), Taulant Seferi (dk.68) — Kayserispor. Kırmızı kart: Mame Mor Faye (dk.57) — Esenler Erokspor. Sarı kartlar: Enes Alıç, Altin Zeqiri (Esenler Erokspor); Mamadi Camara, Taulant Seferi, Ensar Kemaloğlu, Semih Güler (Kayserispor).

Kayserispor, ilk yarıda bulduğu goller ve ikinci yarıda rakibin eksilmesiyle skoru koruyup farklı galibiyete uzandı. Esenler Erokspor ise kırmızı kartın ardından oyunu dengelemekte zorlandı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’A 3-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’A 3-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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