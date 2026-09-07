Millî takımın başında Mustafakemalpaşalı antrenör Gizem Yıldız

Millî takım sorumluluğu:

Gizem Yıldız, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden yetişen ve bölge kick boksuna yeni yetenekler kazandıran antrenör olarak, Türkiye millî takımının başında görevlendirildi. 18-27 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenecek WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonasında millî takımı yönetecek ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek.

Hazırlık ve hedefler:

Uzun yıllardır kick boks sporuna özveriyle hizmet eden Yıldız, yetiştirdiği sporcular ve ilçe çapında elde edilen başarılarla tanınıyor. Milli takım hazırlıklarında antrenörün çalışma programı, kamp organizasyonları ve maç stratejilerine odaklanan bir yaklaşım benimsendi. Yıldız ve ekibi, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcuların yer alacağı bu büyük organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirecek sporcular hazırlamayı amaçlıyor.

Bu görevi üstlenmiş olmanın hem Mustafakemalpaşa hem de Bursa adına önemli bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Yıldız, kendisine güvenen Federasyon Başkanı Salim Kayıcıya teşekkür etti. Türkiye kick boksunun uluslararası platformlarda daha iyi temsil edilmesi için elinden gelenin fazlasını yapacağını ve İtalya’dan başarılı sonuçlarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yerel camianın ve sporcuların desteğini arkasına alan Yıldız, mücadeleci bir takım kurma ve genç yetenekleri üst düzey turnuvaya hazırlama konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Organizasyon sürecinde uygulanacak antrenman planları ve takım koordinasyonu, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

BURSA'NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE KİCK BOKS SPORUNA KAZANDIRDIĞI YENİ YETENEKLERLE DİKKAT ÇEKEN GİZEM YILDIZ, İTALYA’NIN JESOLO KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK WAKO DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA MİLLÎ TAKIM ANTRENÖRÜ OLARAK GÖREV YAPACAK.