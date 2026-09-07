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Son dakikalarda İğdır FK öne geçti, Esenyurt'ta 2-1'lik galibiyet

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Iğdır FK, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda son dakikalarda bulduğu gollerle İstanbulspor'u 2-1 yendi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Son dakikalarda İğdır FK öne geçti, Esenyurt'ta 2-1'lik galibiyet

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, evinde konuk ettiği İğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadele, özellikle son dakikalarda yaşanan goller ve VAR kararıyla dikkat çekti; Iğdır FK, Arda Çolak'ın 28. dakikadaki golü ile öne geçti, İstanbulspor ise uzatma dakikalarında Ömer Faruk Duymaz ile eşitliği sağladı fakat 90+8'de Serdar Gürler'in golüyle sahadan galip ayrılan taraf oldu.

goller ve maçın kilit anları:

18. dakikada Cham'ın köşe vuruşunda altıpas gerisinden yükselen Ologo'nun kafa vuruşu direkten döndü. 28. dakikada sol kanattan Afena-Gyan'ın savunmanın arkasına attığı pasla topla buluşan Arda Çolak, ceza sahası solundan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 0-1 yaptı.

İlerleyen dakikalarda her iki tarafın da önemli pozisyonları vardı; 37. dakikada Iliev'in şutu üstten auta giderken, 45. dakikada Arda Çolak'ın karşı karşıya vuruşunu kaleci Alp Tutar kurtardı. 75. dakikada Cham'ın sol çaprazdan vuruşu yakın köşeden auta çıktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüne yaklaşılırken dramatik anlar yaşandı. 90. dakikada Berk Ali Nizam'ın ortasında yaşanan hava mücadelesinde Vefa Temel yerde kalınca hakem VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 90+4'te Berk Ali Nizam'ın kullandığı penaltıda kaleci Szumski köşeyi doğru tahmin ederek vuruşu kurtardı. Ancak 90+6'da İstanbulspor'un uzun kullandığı kaleci vuruşunda Cham ve Ologo'nun kafa pasından gelen topu kontrol eden Ömer Faruk Duymaz, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e taşıdı. Mücadelenin 90+8. dakikasında Soner Gönül'ün pasıyla topla buluşan Serdar Gürler, rakibini geçip uzak köşeye gönderdiği vuruşla Iğdır FK'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynandı. Hakem triosunu Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli ve Mahmut Gülle oluşturdu. İstanbulspor kadrosunda Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Emrecan Uzunhan (Kubilay Sönmez dk. 81), Ologo, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın (Vefa Temel dk. 74), Elvin Mendy (Ömer Faruk Duymaz dk. 74), Araujo, Ilian Iliev (Berk Ali Nizam dk. 66), Alieu Cham, Ali Akman (Mamadou Fall dk. 66) yer aldı. Iğdır FK'da ise Szumski, Hüseyin Karabey (Devran Şenyurt dk. 46), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Hotic (Serdar Gürler dk. 39), Gökcan Kaya, Crociata (Malik Yılmaz 90+5), Afena-Gyan (Leon Çalışkan dk. 90+5), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 80) forma giydi.

Goller: Arda Çolak (28' - Iğdır FK), Ömer Faruk Duymaz (90+6 - İstanbulspor), Serdar Gürler (90+8 - Iğdır FK). Sarı kartlar İstanbulspor'dan Ömer Faruk Duymaz'a, Iğdır FK'dan Hüseyin Karabey, Alim Öztürk ve Doğan Erdoğan'a verildi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA İSTANBULSPOR, KONUK ETTİĞİ IĞDIR FK&#039;YA 2-1 MAĞLUP OLDU

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA İSTANBULSPOR, KONUK ETTİĞİ IĞDIR FK'YA 2-1 MAĞLUP OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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