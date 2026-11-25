Manavgat'ta kavşakta kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre 07 CCZ 823 plakalı motosikleti Batuhan Ç., 38 AGG 174 plakalı kamyoneti ise Koray T. kullanıyordu. İki araç kavşakta çarpıştı ve kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.