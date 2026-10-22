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Eskişehir merkezli baskında 60 milyon liralık iddia ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul ve Bursa'da, senet veya elden yüksek faizle para verdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir merkezli baskında 60 milyon liralık iddia ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik iddialarına ilişkin kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan tespitlere göre bazı şüpheliler, vadeli araç satışı kılıfı altında senet karşılığında, havale/EFT veya elden yüksek faizle para veriyordu.

Soruşturma sonucu, borçlarını ödeyemeyen esnaf ve vatandaşların baskı ve tehdit yoluyla mağdur edildiği, ayrıca icra takibi başlatılarak şüphelilerin toplamda yaklaşık 60 milyon TL alacaklı konumunda bulunduğu belirlendi.

Operasyonun yapıldığı iller ve gözaltılar:

Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 5 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve şüphelilerin durumları:

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.D., savcılık işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan E.E. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli V.K. ve N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve adli süreç devam ediyor; yetkili mercilerce yapılacak değerlendirmeler sonucunda soruşturmanın diğer aşamaları belirlenecek.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ...

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 3 İLDE TEFECİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANIRKEN, 2'Sİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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