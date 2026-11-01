Eskişehir'de 158 dönümlük domates tarlası kira sonrası tek gecede yok edildi

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde 31 Ekim gecesi meydana gelen olayda, çiftçi Mustafa Umarlar'ın kiraladığı tarlada yetişen domatesler hasada hazır hale gelmişti. İddiaya göre, kira sözleşmesinin bitiminin ertesi gecesi tarlaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tarım makineleri ve traktörlerle ekili alanı büyük çapta tahrip etti.

Çiftçi tarlasına sabah gittiğinde, sulama borularının kesilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiş olduğunu; mahsulün tamamının ezildiğini gördü. Tarlada bulunan ürünün değeri ve üretim maliyeti gibi rakamlar jandarmaya verilen ilk ifadede belirtildi.

Tarlada yaşanan zararlar:

İddialara göre, etkilenen alan 158 dönüm büyüklüğünde ve hasada hazır ürünün değeri yaklaşık 15 milyon TL olarak hesaplandı. Çiftçinin açıkladığına göre tarlaya yaptığı üretim masrafı ise yaklaşık 8 milyon TL seviyesindeydi. Traktörlerle yapılan tahribatın yanı sıra sulama altyapısına yönelik sabotaj niteliğinde kesintiler de söz konusu oldu.

Bu büyüklükte bir zarar, tek sezonluk üretim kaybının yanında çiftçinin işletme sermayesi ve gelecek sezon planlaması üzerinde de doğrudan etki yaratıyor.

Çiftçinin başvurusu ve hukuki süreç:

Olayı fark eden Mustafa Umarlar, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye çağrılan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve çiftçi hukuki süreç için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Yetkililerin yapacağı tespit ve delil toplama çalışmaları, tahribatın neden ve nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesinde belirleyici olacak.

Soruşturma ilerledikçe, tarafların ifadesi ve saha tespitleri ışığında sorumluların tespit edilmesi ve zararların tazmini için hukuki yollar işletilecek. Olay, kırsal üretimi ve tarım arazilerinin korunmasını gündeme taşıdı.

ESKİŞEHİR'DE BİR ÇİFTÇİNİN 158 DÖNÜMLÜK ARAZİYE EKTİĞİ VE HASADA HAZIR HALE GETİRDİĞİ YAKLAŞIK 15 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ DOMATESLER, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE TRAKTÖRLERLE EZİLDİ.