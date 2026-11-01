Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortak takibi sonucu 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

operasyonun detayları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 farklı ilde hakkında işlem bulunan ve ağır ceza mahkemelerince 17 ayrı dosyadan aranan şahıs tespit edildi.

suçlama ve ceza bilgisi:

Yakalanan hükümlü hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan verilen 23 yıl 7 ay 14 gün hapis cezası kesinleşmiş durumda olduğu belirlendi. Emniyet birimleri, dosya sayısı ve aranma niteliğini dikkate alarak operasyonu koordine etti.

yakalanma sonrası süreç:

Gözaltına alınan hükümlü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun il sınırları ötesine uzanan eşgüdümlü çalışmanın bir sonucu olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

ŞANLIURFA’DA 23 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI