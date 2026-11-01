Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortak takibi sonucu 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortak operasyonuyla, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:59

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortak takibi sonucu 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

operasyonun detayları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 farklı ilde hakkında işlem bulunan ve ağır ceza mahkemelerince 17 ayrı dosyadan aranan şahıs tespit edildi.

suçlama ve ceza bilgisi:

Yakalanan hükümlü hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan verilen 23 yıl 7 ay 14 gün hapis cezası kesinleşmiş durumda olduğu belirlendi. Emniyet birimleri, dosya sayısı ve aranma niteliğini dikkate alarak operasyonu koordine etti.

yakalanma sonrası süreç:

Gözaltına alınan hükümlü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun il sınırları ötesine uzanan eşgüdümlü çalışmanın bir sonucu olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

ŞANLIURFA’DA 23 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA 23 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı
images

Eskişehir'de trafik polisi refüjdeki iki Türk bayrağını özenle katlayarak korudu
images

Turgutlu'da kaza sonrası ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
images

Uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ve ERKUT ekiplerince dört gün sonra kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ev sahibi avantajı değerlendirdi: İstiklalspor 2-1 galip

İİT ülkeleri 2 milyar nüfusu ortak ekonomik avantaja dönüştürmeli

Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alma çabaları sürüyor

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme