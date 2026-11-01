Gümüşova OSB'de sıkıştılar: tıra arkadan çarpan araçtaki üç kişi ağır yaralandı

Kaza detayları:

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana gelen kazada, S.D. (66) idaresindeki 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önünde bulunan A.J. idaresindeki 38 AB 261 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü ile yolcular Z.D. (63) ve A.D. (50) araç içerisinde sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yardım etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan üç yaralıyı gerçekleştirdikleri çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu ve sevk:

İtfaiye tarafından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, üç kişinin de ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

OLAY YERİNE ULAŞAN İTFAİYE EKİPLERİ, ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN 3 YARALIYI YAPTIKLARI ÇALIŞMA SONUCUNDA BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARDI. SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLEN YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.