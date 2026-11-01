Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Gümüşova OSB'de sıkıştılar: tıra arkadan çarpan araçtaki üç kişi ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu Gümüşova OSB mevkiinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu S.D., Z.D. ve A.D. araçta sıkışarak ağır yaralandı; ekipler kurtardı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümüşova OSB'de sıkıştılar: tıra arkadan çarpan araçtaki üç kişi ağır yaralandı

Kaza detayları:

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana gelen kazada, S.D. (66) idaresindeki 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önünde bulunan A.J. idaresindeki 38 AB 261 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü ile yolcular Z.D. (63) ve A.D. (50) araç içerisinde sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yardım etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan üç yaralıyı gerçekleştirdikleri çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu ve sevk:

İtfaiye tarafından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, üç kişinin de ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

OLAY YERİNE ULAŞAN İTFAİYE EKİPLERİ, ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN 3 YARALIYI YAPTIKLARI ÇALIŞMA...

OLAY YERİNE ULAŞAN İTFAİYE EKİPLERİ, ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN 3 YARALIYI YAPTIKLARI ÇALIŞMA SONUCUNDA BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARDI. SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLEN YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı
images

Eskişehir'de trafik polisi refüjdeki iki Türk bayrağını özenle katlayarak korudu
images

Turgutlu'da kaza sonrası ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
images

Uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ve ERKUT ekiplerince dört gün sonra kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alma çabaları sürüyor

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de sis denizine gömülen bozkırın havadan görüntüleri

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme