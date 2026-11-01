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Okul iklimine odaklı denetim: emniyet müdürü öğrencilerle buluştu

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve Çocuk ve Toplum Destekli Polislik ile okul güvenliğini inceledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul iklimine odaklı denetim: emniyet müdürü öğrencilerle buluştu

ziyaretin kapsamı ve katılımcılar:

Erdem Çağlar başkanlığındaki heyet, Malhun Hatun İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de katıldı ve samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunuldu.

görüşmelerde öne çıkan konu:

Okul yönetimi ile yapılan toplantılarda, okul güvenliği ve öğrencilerin huzuruna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmeler, okul ile emniyet arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımların ve karşılıklı bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

kütüphane ziyareti ve toplumsal etki:

Ziyaret sırasında, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında okula kazandırılan 'Ailemizin Polisi Okulda' kütüphanesi de incelendi. Bu alanın, öğrencilerle polis arasındaki bağı güçlendirmeye ve güvenlik bilincinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ziyaret, okul güvenliği uygulamalarının ve toplum tabanlı polislik çalışmalarının sürekliliğine işaret etti.

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM ÇAĞLAR, MALHUN HATUN İLKOKULU&#039;NDA OKUL GÜVENLİĞİ VE ÖĞRENCİLERİN...

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM ÇAĞLAR, MALHUN HATUN İLKOKULU'NDA OKUL GÜVENLİĞİ VE ÖĞRENCİLERİN HUZURUNA İLİŞKİN İNCELEMELERDE BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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