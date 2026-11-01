Bilecik'te miniklere uygulamalı trafik bilinci kazandırıldı

Eğitimin gerçekleştirildiği yer:

Bilecik’te Atatürk İlkokulu öğrencilerinden oluşan 18 öğrenci, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi aldı.

Eğitimin içeriği ve uygulaması:

Eğitimde öğrencilere trafikte temel davranış biçimleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uymaları gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı. Park ortamında yapılan uygulamalarla teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağı gösterildi ve öğrencilerin bire bir deneyim kazanması sağlandı.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Programın hedefi, küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak ve çocukların trafikte daha güvenli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesini desteklemektir. Uygulamalı yaklaşımın uzun vadede davranış değişikliği ve toplum güvenliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

BİLECİK'TE 18 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.