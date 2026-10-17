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Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de 17 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonda iki parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

operasyon detayları:

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yapılan aramalarda iki parça halinde toplam 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler emniyet birimlerince muhafaza altına alındı ve olayla ilgili tutanak tutuldu.

gözaltı ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve delillerin incelemesine göre takip süreci yürütülüyor.

polis açıklaması:

Emniyet yetkilileri, Eskişehir'in huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Eskişehir&#039;de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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