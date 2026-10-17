Erzurumspor'da hedef ilk 10: gerçekçi adımlarla ilerliyoruz

Erzurumspor'da Eyüpspor galibiyetinin ardından değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Serkan Özbalta, maçın zorluklarına ve takımın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın kırılma anları:

Özbalta, Eyüpspor'un milli aradan önce aldığı 8-0 ve geçen haftaki erken kırmızı kart sonrası gelen 4-0 mağlubiyetine dikkat çekerek, "Bu gibi durumlarda hangi kulüp olursa olsun teknik heyet, oyuncular ve camia bir reaksiyon gösterir. Dolayısıyla bizim için tehlikeli bir maçtı." ifadelerini kullandı. Teknik adam, Samsunspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle birlikte içeride alınan bu sonucun ek bir moral sağladığını belirtti.

Özbalta ayrıca takımın son dönemdeki performansını vurgulayarak son 6 maçta elde edilen 11 puan'ın ileriye umutla bakmalarını sağladığını söyledi. Attıkları ilk golün ardından ikinci golü de bulabilselerdi rakibin morali daha çabuk düşecekti; ikinci yarıda erken gelen golün rakibin hem fiziksel hem zihinsel açıdan gerilemesine yol açtığını aktardı.

Hedefler ve gerçekçi yaklaşım:

Teknik direktör taraftarlara teşekkür ederek, cumartesi günü saat 13.30'da oynanan maça rağmen coşkulu bir seyirci desteği gördüklerini anlattı. "Galatasaray maçını bir kenara bırakırsak Konyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında da 11-12 bin civarında taraftarımız vardı" sözleriyle şehrin katkısını öne çıkardı.

Özbalta hedeflerine ilişkin net konuştu: "Diğer maçların sonuçlarına göre ligi 9. veya 10. sırada bitirebilir. Ancak haddimizi bilerek ilerlemek durumundayız. Kadromuzun ve derinliğimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder, ligi ilk 10 içerisinde bitiririz. Fakat dalgalanmalar yaşandığında desteğe ihtiyacımız olacak. Hayal dünyasına kapılmadan gerçekçi olmak gerekiyor. Süper Lig’de gerçekten zor maçlar oynayacağız. Biz her maça ve her puana talibiz."

Özbalta sözlerine, takımın karakterine ve birlikte yürüdükleri göreve vurgu yaparak devam etti: "Hangi sahada olursa olsun, içeride veya dışarıda, Erzurumspor armasını temsil edecek kadar cesaretli ve yürekli bir takımız. Oyuncularımızla, teknik heyetimizle, başkanımızla ve kulüp personelimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz."

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA