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Yuvakoy civarında minibüs devrildi: altı kişi hafif yaralandı

Van-Bitlis karayolu Yuvakoy Mahallesi yakınında 07 CIY 678 plakalı minibüs devrildi; 6 kişi hafif yaralandı, ekipler müdahale edip hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yuvakoy civarında minibüs devrildi: altı kişi hafif yaralandı

Yuvakoy civarında minibüs devrildi: altı kişi hafif yaralandı

Van’ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu üzerinde Yuvakoy Mahallesi civarında meydana gelen kazada bir minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Olayda araçta bulunan yaralılar kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

kaza ve araç bilgileri:

Kaza, sürücünün ismi öğrenilemeyen 07 CIY 678 plakalı Mercedes marka minibüsün devrilmesi sonucu oluştu. Kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin ayrıntılar için inceleme başlatıldı.

müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerinde çalışmalar yaptı. Yaralılar araçlardan çıkarılarak olay yerinde ilk müdahale edildi ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor; yetkililer olayla ilgili tüm delilleri değerlendiriyor.

VAN&#039;IN GEVAŞ İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ HAFİF...

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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