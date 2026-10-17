Kayseri semalarında bilim ve teknoloji coşkusu

Kayseri’de 8’inci BİLİMFEST kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen 8’inci BİLİMFEST festivali, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde resmi olarak başladı. Festival, bilimsel atölyeler, teknoloji uygulamaları, robot gösterileri ve havacılık etkinlikleriyle Kayserilileri bir araya getiriyor.

Açılışta öne çıkan mesajlar:

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, festivale emek verenlere teşekkür ederek, "Güzel topluluğun bu çalışmaya sahip çıkmaları bizleri keyiflendiriyor. İnşallah sizlere layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı ve organizasyona destek veren kurumlara takdirlerini sundu.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker ise Türkiye’nin savunma sanayindeki dönüşümünü sayısal verilerle anlattı: "25 yıl önce yüzde 25 olan yerli katkı oranımız bugün yüzde 80’e çıktı. Geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracat yaptık. Savunma sanayi şirketlerimizde 100 binden fazla çalışanımız mevcut." Şeker ayrıca Türkiye’nin İHA alanında dünya lideri olduğu ve dünyada satılan her 3 İHA’dan 2’sinin Türk ürünü olduğunu vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek katılımcılara hitaben gençlerin bilim merkezlerinde ve spor, sanat faaliyetlerinde olmasının önemine değinerek, şehrin çocukların suça karışma oranlarında olumlu gelişmeler kaydettiğini paylaştı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise tarihsel ilhamla geleceğe bakıldığını belirterek Kayseri’nin eğitim, ticaret ve savunma yatırımlarındaki performansını öne çıkardı.

Festival programı ve gösteriler:

BİLİMFEST Kayseri, katılımcılara hem eğitici hem de görsel açıdan zengin bir program sunuyor. Festivalin 18 Ekim Pazar günü öne çıkan etkinlikleri arasında havacılık gösterileri ve çeşitli sahne programları yer alıyor.

Program akışı meteorolojik şartlara göre planlandı: günün ilk paramotor gösterisi saat 09.00'da, ikinci paramotor gösterisi saat 11.45'te yapılacak. Öğleden sonra saat 15.00'te Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Saat 16.00'da paramotor gösterisi devam ederken, saat 16.45'te JAKEM köpek gösterisi programı sahnelenecek.

Festival boyunca tiyatro gösterileri ve Oyunbaz Bilim sahne programları da ziyaretçilerle buluşacak; böylece farklı yaş gruplarından katılımcılar için interaktif deneyimler sunuluyor. Organizasyonun hedefi, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturarak ilham vermek ve şehrin bilim kültürünü güçlendirmek.

Resmi açılışta vurgulanan ortak tema, yerel yönetim ile kamu kurumlarının iş birliğiyle bilimi toplumla buluşturma çabası oldu. Festival, Kayseri’nin hem gökyüzünde hem de bilim sahnesinde aktif bir merkez olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 8'İNCİ BİLİMFEST AÇILDI.