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Artvin’de Şavşat Deresi'ne düşen araçtan bir kişi hafif yaralı kurtarıldı

Artvin-Şavşat yolunun Soğuksu mevkisinde kontrolden çıkan araç Şavşat Deresi'ne düştü; ekipler bir kişiyi hafif yaralı kurtarıp hastaneye götürdü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Artvin’de Şavşat Deresi'ne düşen araçtan bir kişi hafif yaralı kurtarıldı

kaza ve kurtarma:

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.28 sıralarında Artvin-Şavşat kara yolunun Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araç kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne düştü.

Olayın bildirilmesiyle bölgeye intikal eden ekiplerin çalışması sonucu araçtan bir kişi çıkarıldı. Kurtarılan kişi ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

müdahale ekipleri:

Kaza üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği (ŞAKUT), Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçtaki kişi kısa sürede güvenli şekilde çıkarıldı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili çalışmalar ve soruşturma yetkililer tarafından devam ettiriliyor. Kazanın oluş nedeni ile araçta bulunan kişinin sağlık durumu ile ilgili ilk bilgilere göre hafif yaralı olduğu bildirildi.

ARTVİN’DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞAVŞAT DERESİ’NE DÜŞEN ARAÇTAKİ 1 KİŞİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA HAFİF...

ARTVİN’DE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞAVŞAT DERESİ’NE DÜŞEN ARAÇTAKİ 1 KİŞİ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA HAFİF YARALI OLARAK KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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