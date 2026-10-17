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Sel anlarının kayıtları Ayazağa kayıplarının son izlerini gösteriyor

Sarıyer Ayazağa'da selde kaybolan Ahmet Derin’in araca tutunma anı cep telefonu, Haşim Ciritoğulları’nın işten çıkışı ise güvenlik kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:30

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sel anlarının kayıtları Ayazağa kayıplarının son izlerini gösteriyor

son görüntüler:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları'na ait görüntülere ulaşıldı. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlarda, Derin'in sel suları içinde bir araca tutunmaya çalıştığı görülüyor. Diğer yandan, Ciritoğulları'nın Seyrantepe'deki iş yerinden çıkış anları güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

arama çalışmaları ve aile çağrısı:

Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD’ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz"

Yetkililer ve gönüllü ekipler, özellikle dere yatakları ve köprü altı bölgelerinde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Aileler, görgü tanıklarından veya çevrede yaşayanlardan gelecek her türlü bilgiyi bekliyor; bu nedenle herhangi bir görüntü veya bilgi sahibi olanların yetkililere veya aileye ulaşması isteniyor.

SARIYER AYAZAĞA&#039;DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN AHMET DERİN&#039;İN SEL SIRASINDA BİR ARACA TUTUNMAYA...

SARIYER AYAZAĞA'DAKİ SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN AHMET DERİN'İN SEL SIRASINDA BİR ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. HAŞİM CİRİTOĞULLARI'NIN İSE SEYRANTEPE'DEKİ İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ ANLARINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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