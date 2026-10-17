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Lastikleri alev alan LPG yüklü tır jandarma müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bolu TEM Otoyolu Dörtdivan Gücükler mevkiinde balata sıkışması sonucu lastiği yanan LPG yüklü tır, jandarma ve itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Lastikleri alev alan LPG yüklü tır jandarma müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Bolu TEM Otoyolu’nun Dörtdivan geçişi Gücükler mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden LPG yüklü tırın lastiklerinde, balata sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu ekiplerine bildirdi.

ilk müdahale ve ekiplerin rolü:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yangının büyümesini engelledi. Ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaparak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

risk ve son durum:

Yangının lastiklerde başlaması ve aracın LPG yüklü olması nedeniyle olay, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı; böylece muhtemel bir facianın önüne geçildi.

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NUN DÖRTDİVAN GEÇİŞİNDE LPG YÜKLÜ TIRIN LASTİKLERİNDE ÇIKAN YANGIN, JANDARMA...

BOLU’DA TEM OTOYOLU’NUN DÖRTDİVAN GEÇİŞİNDE LPG YÜKLÜ TIRIN LASTİKLERİNDE ÇIKAN YANGIN, JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI. OLAYDA OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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