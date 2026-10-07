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Eskişehir'de ÇEDES ile 2026-2027 eğitim yılına değer odaklı hazırlık yapıldı

Eskişehir'de ÇEDES projesinin 2026-2027 tanıtım toplantısında, öğrencilerin millî ve manevi değerlerle buluşmasını amaçlayan plan ve faaliyetler paylaşıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de ÇEDES ile 2026-2027 eğitim yılına değer odaklı hazırlık yapıldı

ÇEDES proje tanıtımı ve amaçları:

Eskişehir'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik tanıtım ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, projenin amaçlarını yeniden vurguladı; öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerle buluşmasını sağlamak üzere yol haritası çizildi.

Gündem ve planlamalar:

Eskişehir Diyanet Gençlik ve Aile Merkezi’nde düzenlenen buluşmada, proje kapsamında yürütülecek eğitim, etkinlik ve rehberlik faaliyetlerinin çerçevesi tartışıldı. Katılımcılar, okul düzeyine uygun uygulama örnekleri, iş birliği modelleri ve öğrenci katılımını artırmaya yönelik yöntemler üzerinde durdu. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öncelikli hedefler ve izleme-değerlendirme mekanizmaları ele alındı.

Katılımcılar ve rol dağılımı:

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Kalın, İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekrim, ÇEDES temsilcileri, okul temsilci öğretmenleri ve imamlar katıldı. Katılımcılar proje uygulamalarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, saha eğitimleri ve öğrenci odaklı etkinliklerin planlanması konularında görüş birliğine vardı.

Yetkililer, toplantıda belirlenen planların önümüzdeki dönemde sahada uygulanacağını ve etkinliklerin öğrencilerin değer algısını destekleyecek şekilde programlanacağını bildirdi. ÇEDES kapsamındaki faaliyetlerin düzenli değerlendirmeyle şekillendirileceği vurgulandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE, DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;ÇEVREME DUYARLIYIM, DEĞERLERİME...

ESKİŞEHİR'DE, DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "ÇEVREME DUYARLIYIM, DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM PROJESİ" (ÇEDES) KAPSAMINDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA YÖNELİK TANITIM VE PLANLAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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