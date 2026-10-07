Palu'da miniklere gıdanın değeri ve su tasarrufu öğretiliyor

Eğitimin kapsamı ve amaçları:

Elazığ'ın Palu ilçesindeki ilkokullarda, Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde gıda güvenliği, gıda israfı ve su israfı gibi temel konular, yaş gruplarına uygun sunum ve materyallerle ele alındı. Öğrencilere bilinçli tüketim, ihtiyaç kadar alışveriş yapma ve tüketme alışkanlıkları kazandırmak hedeflendi.

Gıdanın üretimden sofraya yolculuğu:

Eğitimlerde gıdanın tarladan sofraya kadar geçen süreci anlatılırken, bu süreçte harcanan emek, su, enerji ve diğer doğal kaynakların önemi üzerinde duruldu. Sunumlar aracılığıyla öğrencilere, bir yiyeceğin yetiştirilmesi, taşınması ve saklanması sırasında ortaya çıkan kayıp ve israfın çevresel ve ekonomik etkileri örneklerle gösterildi. Bu bölümde öğrencilerin günlük yaşamlarında yapabilecekleri basit tasarruf uygulamalarına vurgu yapıldı.

Uygulama yöntemleri ve beklenen davranış değişikliği:

Yaşa uygun hazırlanan eğitim materyalleri, görsel sunumlar ve etkileşimli etkinliklerle desteklendi. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sayesinde gıdanın değeri somut örneklerle pekiştirildi ve israfı önlemeye yönelik pratik adımlar öğretildi. Teknik personeller, küçük yaşlardan itibaren edinilen alışkanlıkların uzun vadede sürdürülebilir yaşam biçimlerine dönüşeceğini vurguladı.

Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, düzenlenen eğitimlerin amacını çocukların gıdanın değerini benimsemesi, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanması ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen davranışlar geliştirmesi olarak açıkladı. Müdürlük yetkilileri, benzer programların okullar genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını bildirdi.

PALU’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA VE SU İSRAFININ ÖNLENMESİ KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ. ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLİ TÜKETİM, GIDANIN ÜRETİMDEN SOFRAYA YOLCULUĞU VE İSRAFIN ÇEVRESEL ETKİLERİ ANLATILDI