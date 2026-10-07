Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede buluştu

KBÜFEST ile ülke kültürleri Merkez Kampüs'te sergilendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Merkez Kampüs'te düzenlenen "KBÜFEST 81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliğinde 81 ilden gelen öğrenciler kentlerinin kültürel değerlerini ve yöresel lezzetlerini tanıttı. Etkinlik, stantlar, yöresel kıyafetler ve türkülerle zenginleşirken üniversite ve yerel kurum temsilcileri de programda yer aldı.

rektörün mesajı:

Prof. Dr. Fatih Kırışık açılış konuşmasında kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Kırışık, bir milleti bir arada tutan en önemli unsurun "sosyal vatan" dediği değerler bütünü olduğunu vurgulayıp, genç kuşaklara bu değerlerin gösterilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının organizasyonun ana gayesi olduğunu ifade etti.

illere ait lezzet ve tanıtımlar:

Etkinlikte illerin tarihsel, kültürel ve gastronomik zenginlikleri stantlarda sergilendi. Ağrı standında KBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ali Balkis şehir tanıtımı kapsamında "Ağrı’nın tescilli yaprak dönerini" öğrencilere ikram ettiklerini belirterek katılımcıların illeri ve kültürlerini bu şekilde tanıdığını söyledi.

Kırşehir temsilcisi Prof. Dr. Yasin Dönmez ise Kırşehir’in Anadolu’da "ozanlar diyarı" olarak bilindiğini, kentin tarihini ve yemek çeşitlerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca öğrenciler yöresel kıyafetlerle stantlarda şehirlerinin zenginliklerini anlattı, alanda sık sık yöresel türküler seslendirildi; böylece görsel ve işitsel öğelerle kültürel tanıtım güçlendirildi.

emniyetten bilgilendirme stantı:

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü de festivale stantla katılarak öğrencilere siber ve sosyal medyadaki dolandırıcılıklar, terör olayları, trafik ve asayiş konularında uyarılarda bulundu. Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerle gençlerin dikkatli ve bilinçli olmaları istendi.

Organizatörler, etkinliğin amacının sadece tanıtım yapmak değil; aynı zamanda farklı illerden gelen gençleri bir araya getirerek kültürel kaynaşmayı ve milli değerlerin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Etkinlik, katılımcılardan ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Karabük'te öğrenciler 81 ilin kültürünü tanıttı