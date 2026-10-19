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Eskişehir'de gece yarısı silahlı kavga: bir tutuklama, altı adli kontrol

Eskişehir'de pompalı tüfekli kavgada yaşamını yitiren 24 yaşındaki Muratcan Altun soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı; altı kişi adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de gece yarısı silahlı kavga: bir tutuklama, altı adli kontrol

Olayın detayları:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde sabaha karşı çıkan tartışma pompalı tüfek kullanımına dönüşerek 24 yaşındaki Muratcan Altun'ın göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Altun kurtarılamadı.

Gözaltı ve adli süreç:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından başlattıkları çalışmada, olay yerinin yakınındaki evde bulunan A.Ç. (21)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararları ve şüpheliler:

Mahkemece A.Ç. "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen A.B.Ö., M.G.Ü., S.A., A.K., H.K.İ. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ABDULKADİR ÇETİN

ABDULKADİR ÇETİN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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