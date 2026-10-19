Gümüşhane'de kanalizasyondan yükselen gaz için AFAD ve KBRN ekipleri seferber oldu

Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde kanalizasyondan çıktığı belirtilen gaz, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ilk müdahale ve uyarılar:

Polis ekipleri, megafonlarla çevredeki vatandaşlara evlerinin camlarını kapatmaları yönünde uyarılarda bulundu. Olay yerine gelen yetkililer olayla ilgili anlık bilgi paylaşımı yaptı ve bölgenin güvenliği sağlandı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay de gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ölçüm ve kaynak araştırması:

Bölgedeki ölçümler AFAD ekipleri ile bir altın madenciliği şirketinin ekipleri tarafından yapıldı. Doğalgaz ekipleri de bölgeye çağrılarak ilk incelemelerinde doğalgaz kaçağı tespit etmediklerini bildirdi. Olayı ihbar eden Bora Deniz Çınarlık olay yerinde gözlemlediklerini aktararak şunları söyledi: "Bölgeden geçerken su birikintisinde bir köpürme olduğunu fark ettim. Bunun üzerine doğalgaz yetkililerine durumu bildirdim. Doğalgaz ekipleri doğalgaz kaçağı olmadığını tespit etti. Akabinde AFAD ekipleri geldi, ölçümlerini gerçekleştirdiler. Gazın kaynağı araştırılıyor".

Bölgeye gaz tespiti ve detaylı inceleme için Erzurum'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri yönlendirildi. Gazın türü ve kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, yetkililerin bölgedeki ölçümleri tamamlayıp değerlendirme yapacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE’DE KANALİZASYONDAN ÇIKAN GAZ PANİĞE NEDEN OLURKEN, POLİS EKİPLERİ MEGAFONLARLA VATANDAŞLARA CAMLARINI KAPATMALARI YÖNÜNDE UYARIDA BULUNDU.