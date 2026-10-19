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Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

Aydın'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan N.Ö.E., polis ekiplerinin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin hastanede yaklaşık 6 ay önce beyin cerrahı olarak göreve başladığı öğrenildi.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ö.E. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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