Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan N.Ö.E., polis ekiplerinin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin hastanede yaklaşık 6 ay önce beyin cerrahı olarak göreve başladığı öğrenildi.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ö.E. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ