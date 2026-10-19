Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı FETÖ soruşturmasında tutuklandı

Olayın gelişimi:
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan N.Ö.E., polis ekiplerinin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin hastanede yaklaşık 6 ay önce beyin cerrahı olarak göreve başladığı öğrenildi.
Hukuki süreç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ö.E. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
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