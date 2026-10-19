Külliye'de Mehmet Yiğiner kabulü

Kabul detayları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

katılımcılar ve mekan:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Görüşmede yer alan isimler ve kurumlar resmi açıklamalarda belirtildiği şekliyle kayıtlara geçti.

izleyen süreç:

Toplantıya ilişkin ayrıntıların ve olası çıktılarının resmi kanallardan paylaşılması bekleniyor. Etkinlik, kurumlar arası temas çerçevesinde gerçekleştirilen bir kabul olarak kaydedildi.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER (SOLDA), CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SAĞDA)