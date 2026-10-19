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İpek Öz Stara Zagora'da zirveye ulaştı: W50'de kariyerinin en büyük zaferi

İpek Öz, 12-18 Ekim 2026'de toprak kortta oynanan W50 Stara Zagora finalinde Alena Kovackova'yı 6-2, 7-5 yenerek kariyerinin en büyük şampiyonluğunu kazandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İpek Öz Stara Zagora'da zirveye ulaştı: W50'de kariyerinin en büyük zaferi

İpek Öz Stara Zagora'da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen W50 turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Finalde Çek raket Alena Kovackova'yı 6-2, 7-5 ile geçerek profesyonel kariyerinin altıncı tekler kupasını kazandı.

Turnuva boyunca alınan sonuçlar:

ENKA Spor Kulübü sporcusu İpek Öz, turnuvaya ana tablodan katıldı. İlk turda İlay Yörük'ü 6-3, 6-0 ile geçen Öz, ikinci turda Sırp Anja Stankovic karşısında 7-6(3), 0-6, 6-4'lük zorlu bir mücadeleyi galip tamamladı. Çeyrek finalde Bulgar tenisçi Iva Ivanova'yı 6-1, 6-2 ile geçip yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Çek raket Lucie Petruzelova'ya karşı etkili bir performans sergileyen İpek Öz, maçı 6-2, 6-1 kazandı. Finalde karşılaştığı Alena Kovackova karşısında ise daha dengeli geçen ikinci sette üstünlüğünü koruyarak sahadan 6-2, 7-5 galip ayrıldı.

Art arda final performansı ve kariyer açısından önemi:

İpek Öz, geçen hafta Yunanistan'da düzenlenen W50 Heraklion turnuvasında da finale çıkmıştı; Bulgaristan'daki başarıyla üst üste ikinci haftada final performansını taçlandırdı. Bu W50 zaferi, Öz'ün profesyonel kariyerindeki en büyük tekler şampiyonluğu olarak öne çıkıyor ve oyuncunun formunun yükseldiğine işaret ediyor. Altıncı tekler şampiyonluğu olarak kayda geçen bu başarı, Öz'ün uluslararası düzeydeki ivmesini güçlendiriyor.

MİLLİ SPORCU İPEK ÖZ, BULGARİSTAN’DA DÜZENLENEN W50 STARA ZAGORA TURNUVASINDA ŞAMPİYONLUĞA...

MİLLİ SPORCU İPEK ÖZ, BULGARİSTAN’DA DÜZENLENEN W50 STARA ZAGORA TURNUVASINDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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