Hayırseverin desteğiyle yenidoğan kliniğine hayati solunum ekipmanı

Bağış töreni ve katılımcılar:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin teknik altyapısını güçlendirmek ve hasta bakım kalitesini yükseltmek amacıyla yürütülen destek çalışmaları çerçevesinde, hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu Yenidoğan Kliniği için önemli bir bağış yaptı. Kliniğin en kritik ihtiyaçlarından biri olan 20 adet çift çıkışlı oksijen-hava karıştırıcı cihazı hayırsever desteğiyle satın alınarak Erciyes Üniversitesi'ne teslim edildi.

Bağış töreni Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Rifat Özmen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu, Hastane Müdürü Aydemir Kayabaşı, Hayırsever Koordinatörü İbrahim Barın ile hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu ve oğlu Levent Kademoğlu katıldı.

Cihazların klinik önemi:

Prof. Dr. Mehmet Mutlu, bağışlanan cihazların özellikle prematüre (erken doğan) ve solunum sıkıntısı yaşayan bebeklerde hayati fonksiyon üstlendiğini vurguladı. Mutlu, "Bağışlanan Çift Çıkışlı Oksijen-Hava Karıştırıcı Cihazları, özellikle prematüre (erken doğan) ve solunum sıkıntısı yaşayan bebeklerin tedavisinde hayati bir fonksiyon üstlenmektedir. Saf oksijen bebeklerin göz ve akciğer dokularına zarar vermesini önleyen bu cihazlar, oksijen ile tıbbi havayı hassas bir şekilde karıştırarak güvenli solunum desteği sağlamaktadır. Hayırseverimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, cihazların hem erken dönemde yaşam desteğini sağlaması hem de olası oksijen kaynaklı doku hasarını azaltması açısından taşdığı önemi ortaya koydu.

Teşekkür ve sürdürülebilir destek:

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar yapılan katkının sürdürülebilirliğine dikkat çekerek bağış için teşekkür etti: "Hastanelerimizin çeşitli bölümlerine daha öncesinde de katkı sağlayan hayırseverimiz, yine Yenidoğan Kliniğimizin ihtiyacı olan 20 adet çift çıkışlı oksijen hava karıştırıcı cihazlarını alarak hastanemize bağışlamıştır. Kendilerine bu anlamlı ve süreklilik arz eden katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Hayırsever Mislime Gevher Kademoğlu ve oğlu Levent Kademoğlu törende, ihtiyaç duyulduğu sürece hastaneye destek vermeye devam edeceklerini belirtti: "İhtiyaç olması durumunda hastaneye gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz." Konuşmaların ardından Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar hayırsevere bir plaket takdim etti. Bu bağış, Yenidoğan Kliniği'nin solunum desteği kapasitesini güçlendirerek özellikle risk altındaki bebeklerin bakımına doğrudan katkı sağlayacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNİN TEKNİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE HASTALARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DESTEKLERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ.