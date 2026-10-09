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Şehir içi otobüslerde ManisaNet ile ücretsiz internet dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 50 belediye otobüsünde ManisaNet Wi‑Fi hizmetini başlattı; yolcular QR kodla kayıt olarak ücretsiz internete erişebilecek.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehir içi otobüslerde ManisaNet ile ücretsiz internet dönemi

ManisaNet şimdi otobüslerde:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygınlaştırdığı ManisaNet hizmetini toplu taşıma araçlarına taşıdı. Belediye bünyesindeki ulaşım şirketi MANULAŞ tarafından işletilen toplam 50 belediye otobüsünde ücretsiz internet (Wi-Fi) erişimi hizmeti sunulmaya başlandı. Proje, belediyenin vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırma amacı doğrultusunda hayata geçirildi.

yolculuk sırasında bağlantı nasıl sağlanır:

ManisaNet altyapısının kurulu olduğu otobüslerde yolcular, aracın içindeki QR kodu akıllı telefonlarıyla taratarak bağlantıya başlayabiliyor. Kullanıcılar QR kodu takip ederek ManisaNet ağını seçiyor ve ekranda görünen Kayıt Ol seçeneğiyle üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra ücretsiz internete erişim sağlıyor. İşlem kısa ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlandı.

hizmetin erişilebilirliği ve amaçları:

Uygulama, kent içi taşımacılıkta internet erişimini artırarak yolculuk sırasında bilgiye ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, adımın şehir içi yaşam kalitesine katkı sağlayacağını ve dijital hizmetlerin vatandaşlara daha yakın hale gelmesini destekleyeceğini belirtiyor. Ücretsiz internet uygulaması, günlük iletişim ve bilgi erişimi ihtiyaçlarını karşılamada yolculara ek bir kolaylık sunuyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRDIĞI ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE YAYGINLAŞTIRDIĞI ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ MANİSANET’İN KAPSAMINI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DA TAŞIDI. PROJE KAPSAMINDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ YÜRÜTEN 50 BELEDİYE OTOBÜSÜNDE ÜCRETSİZ İNTERNET (Wİ-Fİ) HİZMETİ BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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