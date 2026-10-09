Sahada yerli güç: ateş serbest-2026'da PANTER, BORAN ve PALEM görevde

Polatlı'da kapsamlı tatbikat devam ediyor

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası Tatbikat Alanı'nda 1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 tatbikatı, sahada yerli ve millî mühimmat ile platformların entegrasyonunu test etmeye devam ediyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 15 Ekim'de planlanırken, eğitimler 22 Ekim'de sona erecek.

Keskin nişancılardan obüslere atış denemeleri:

Tatbikat kapsamında farklı menzillerde ve özelliklerdeki keskin nişancı tüfekleriyle hedeflere atışlar gerçekleştirildi. Kullanılan modeller arasında KNT 76 ve BORA 12nin 7,62 milimetrelik versiyonları, KN12nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50nin 12,7 milimetrelik modelleri yer aldı. Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW gibi sistemlerle atış faaliyetleri icra edildi.

Topçu birliklerinin atış gücüne katkı sağlayan yerli platformlardan BORAN da tatbikatın öne çıkan unsurlarından oldu. 105 milimetrelik Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, envantere 2022 yılında girmiş olup kendi konumunu ve yönünü belirleyebilen modern sistemlerle donatıldı. Model, 360 derece atış kabiliyeti, bir dakikada mevzilenme süresi ve dakikada 6-8 atım kapasitesiyle gösteri yaptı; Görerek Atış Sistemi sayesinde gece koşullarında da görev yapabiliyor.

İnsansız araçlar, taşımacılık ve lojistik çözümler:

Tatbikatta insansız kara aracı ve tank iş birliği senaryosu çerçevesinde yaralı tahliyesi icra edildi. Senaryoda yaralıya ulaşan tankın sisleme uygulamasının ardından modüler insansız kara aracı PALEM devreye girerek yaralıyı güvenli bölgeye taşıdı ve birlikte yürütülen operasyonun koordinasyonunu gösterdi.

Ayrıca nöbet çözümlerine yönelik platformlardan Arı Kovanı monoblok nöbet kulübesinde uygulanan mekanik açılabilir çatı tasarımı sayesinde Gözükaralar dikey çıkış yapabildi. Tenurmak tarafından üretilen 10 raflı Gözükara taşıyıcı konveyör, toplamda 30 adet Gözükara kapasitesine sahip olup raflar boşaldıkça hızlı şekilde yeniden doldurulabiliyor.

Harekatın hareket kabiliyetini artıran bir diğer unsur da PANTER obüsleri oldu. Yerli imkânlarla geliştirilen PANTER Obüsü, 2025 yılında 88 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücüne katkı sağladı. 155 milimetre çapındaki sistem, 5 kişilik mürettebatla 40 kilometre mesafeye etkili atış yapabiliyor ve iki dakika gibi kısa sürede mevzi değiştirebiliyor.

Tatbikat sırasında ayrıca tamamen yerli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen KARAOK Tanksavar Silah Sistemi tanıtıldı. KARAOK, at-unut özelliğine sahip üçüncü nesil kısa menzilli güdümlü tanksavar silahı olarak gösterimde yer aldı.

Genel olarak Ateş Serbest-2026, yerli ve millî silah sistemlerinin entegrasyonunu, gece ve kara koşullarındaki iş birliklerini ve lojistik destek süreçlerini saha ortamında test ederek komuta ve kontrol, istihbarat ve atış koordinasyon yeteneklerinin değerlendirilmesine imkan sağlıyor.

ANKARA'NIN POLATLI İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATEŞ SERBEST-2026 TATBİKATI'NDA KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ VE PANTER OBÜSLERİYLE HEDEFLER VURULDU. İNSANSIZ KARA ARACI VE TANK İŞ BİRLİĞİYLE YARALI TAHLİYESİNİN DE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TATBİKAT, 22 EKİM'DE TAMAMLANACAK.